Boeing заявила, что стремится действовать прозрачно, прислушиваться ко всем заинтересованным сторонам, а также повышать безопасность и качество.

В конце прошлого года компания попросила регулятора разрешить поставки 737-7 MAX, несмотря на несоответствие лайнера стандарту безопасности относительно предотвращения перегрева воздухозаборников двигателя.

Власти заявляли, что Boeing работает над устранением этой проблемы на уже выпущенных самолетах линейки MAX, и призвали пилотов ограничить использование противообледенительной системы ввиду риска перегрева воздухозаборников и потери частей корпуса двигателя, которые могут разбить иллюминаторы, что в свою очередь грозит разгерметизацией салона.

Председатель комитета Сената по авиабезопасности Тэмми Дакуорт на минувшей неделе призвала FAA не разрешать поставки 737-7 MAX, отмечает MarketWatch. Если сделать для этой модели исключение из правил безопасности, это создаст угрозу для пассажиров, полагает она.

Инвесторы ожидали, что регулятор выдаст разрешение на поставки 737-7 MAX в первом полугодии 2024 года.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты 171 самолета Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. На прошлой неделе регулятор также сообщил о запрете на расширение производства самолетов 737 MAX.

Потерявший дверь самолет, судя по всему, покинул завод Boeing без необходимых для фиксации этого элемента болтов, написала накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, официальные лица компании и другие представители отрасли все больше склоняются к мнению, что сотрудники концерна не вернули на место болты при повторной установке двери после ее открытия или демонтажа в ходе производства.