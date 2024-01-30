"Всего за время действия программы молодые люди приобрели более 53 млн билетов, из них порядка 21 млн билетов в кино", — сказала Любимова на пленарном заседании дня Минкультуры России.

По ее словам, участниками программы к концу 2023 года стали 9 млн 600 тыс. ребят в возрасте от 14 до 22 лет, на сегодняшний день их число выросло до 9 млн 800 тыс.

Больше всего участников программы из Чувашской Республики, Оренбургской области, Республики Татарстан, Костромской и Нижегородской областей. В этих регионах участниками "Пушкинской карты" стали более 90% молодых людей.

Мероприятия по программе организуют почти 12 тыс. учреждений культуры, среди которых больше всего кинотеатров и театров, отметила министр.

"Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.