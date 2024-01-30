"За последние 20 лет количество выставок в российских музеях увеличилось в три раза, а число посетителей выросло вдвое: с 73 млн человек (в 2000 году) до 148 млн человек (в 2022 году)", — сказала Любимова на пленарном заседании дня Минкультуры России в рамках выставки-форума "Россия".

Она отметила, что с 2000 года сеть российских музеев увеличилась в полтора раза. Так, были созданы новые федеральные музеи — Государственный историко-археологический музей-заповедник "Фанагория, музей "Смоленская крепость". В федеральное ведение были приняты Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Изборск", а в 2024 году — Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Также она сообщила, что с 2012 года по всей стране было отреставрировано более 600 тысяч музейных предметов.

Кроме того, министр сообщила, что за последние четыре года Минкультуры обеспечило "реставрацию под ключ более 150 объектов культурного наследия", а также в России появился крупнейший в Европе Международный центр реставрации.