"Проект посвящен синтезу искусств, наук и высоких технологий. Посетители смогут погрузиться в атмосферу мастерской великого инженера, художника, изобретателя и ученого эпохи Возрождения", — говорится в сообщении.

В музее "Интерфаксу" уточнили, что в Сергиевом Посаде подобная выставка пройдет впервые. На ней представят около 40 объектов, спроектированных на основе исследований Международного института новых образовательных технологий РГГУ, в том числе в рамках постоянно действующего музея-мастерской "3DaVinci".

В министерстве отметили, что ключевым событием экспозиции станет демонстрация копии фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, выполненная с помощью цифровых технологий в размере оригинала.

На выставке также можно будет увидеть модели машин и механизмов из музея "3Da Vinci", созданные по эскизам гения Ренессанса и напечатанные на 3D-принтерах. С помощью технологии дополненной реальности и мобильного приложения посетителям удастся увидеть анимированные изобретения итальянского мастера.

В ведомстве добавили, что экспозиция адаптирована для людей с ограниченными возможностями по зрению. Экспонаты выполнены с применением объемных и рельефно-графических технологий — их можно воспринимать тактильно.

Выставка продлится до 15 апреля.