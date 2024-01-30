Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на российские СМИ, авиакомпания уже представила соответствующие материалы в межведомственную комиссию по допуску к международным перевозкам (МВК, входят представители Минтранса и Росавиации).

Представитель авиакомпании подтвердил "Ведомостям" подачу заявки на возврат допусков и уточнил, что полеты по этим направлениям планируется возобновить с марта 2024 года, а затем "по мере выдачи разрешений".

В конце 2023 года у "Уральских авиалиний" изъяли часть допусков на международных направлениях из-за нехватки флота, "очищенного" от двойной регистрации. После введения антироссийских санкций в 2022 году борта авиакомпании были внесены в российский регистр, что позволило сохранить формальную возможность таким самолетам летать по России, но на большинстве международных направлений эксплуатировать их нельзя. После изъятия допусков у "Уральских авиалиний" эти слоты были временно переданы другим авиакомпаниям.