Информация о возгорании кровли здания поступила в оперативную дежурную смену в 10:37. По предварительной информации, площадь пожара составляет 50 кв. метров. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

Отмечается, что объект не введен в эксплуатацию.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. К ликвидации возгорания привлечено 20 человек и шесть единиц техники.

В пресс-службе курорта "Архыз" "Интерфаксу" уточнили, что возгорание произошло на строительной площадке. Это здание гостиницы, оно еще не введено в эксплуатацию.

"Возникшая ситуация на работе курорта не отразилась. Все работает в штатном режиме", — заявили в пресс-службе.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.