"В парке "Пача Мама" благодаря заботе ветеринаров на свет появилась криа — девочка, которую ждали 11 месяцев", — говорится в сообщении.

Пока маленькая криа — так называют малышей альпак- находится в специальном стойле вместе с мамой, в течение месяца она будет питаться грудным молоком. Вскоре новорожденную переведут в специальные ясли, она начнет выходить на улицу и осваивать окружающий мир.

"Мама-альпака и новорожденная чувствуют себя хорошо. Есть несколько показателей здоровья криа. В течение получаса детеныш должен самостоятельно встать на ноги, а в течение двух часов научиться питаться молоком матери. Девочка-первенец со всем этим справилась хорошо", — цитирует пресс-служба операционного директора сочинского парка альпак Ирину Чайкину.

По ее словам, как и у мамы альпаки Карамельки шерсть новорожденной — очень мягкая с кремовым оттенком. С первого дня криа одели в удобную курточку.

Чайкина также сказала, что еще 14 самок сейчас находятся в положении. Парк в ближайшее время ждет еще пополнения. Альпаки животные необычные. — они умеют "замораживать" беременность, если ощущают какой-то дискомфорт.

"То, что все наши самочки ждут потомства и то, что первый криа родился точно в срок, показывает, что на курорте "Роза Хутор" животным очень уютно и хорошо", — объяснила Чайкина.

Парк альпак "Пача Мама" на курорте "Роза Хутор" открылся в августе 2023 года. Он был создан на отметке более 1 тыс. метров. Сегодня здесь обитает 21 альпака.