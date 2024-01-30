Она отметила, что возросшее внимание к театрам ведет к тому, что растут "требования к постановкам, к их содержанию".
Голикова наградила лауреатов премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России, отметив, что среди них "не только наши выдающиеся федеральные театры, но и муниципальные театры, и республиканские театры, и те, кто представляет труппы этих учреждений".
Лауреатами премии стали Мытищинский театр кукол "Огниво" им. С. Железкина", чувашский Русский драматический театр и солистка Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева.
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года. Она присуждается в целях поощрения творческих работников театров и театральных организаций РФ. В 2022 году она перешла под управление Минкультуры РФ.
Претендентами на премию могут стать театры, театрально-зрелищные организации, артисты, а также творческие работники, входящие в состав художественно-постановочной группы, деятельность которых стала значительным вкладом в развитие профессионального театрального искусства, отмечается в положении о премии.