«Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего визу делают в консульстве Хорватии – до двух месяцев, но и спрос на эту страну небольшой», — рассказали в союзе.

По его данным, наиболее лояльны к туристам консульства Италии и Испании.

«Консульство Испании в ноябре 2023 года решило проблемы с записью на подачу документов на визы. До этого боты расхватывали все окна, слоты выдавались небольшими порциями, но сейчас запись открывается на месяц вперед и записаться стало проще. Появилась возможность подавать документы в порядке живой очереди. Решение принимается за 4-6 недель», — говорится в сообщении.

«С записью в консульство Италии нет проблем у жителей Москвы и области, но остаются сложности с записью для жителей регионов – все плотно на месяц вперед. Документы итальянцы рассматривают от 30 до 45 дней», — добавили в РСТ

Итальянские визы выдают на различные сроки — на три-шесть месяцев, а иногда и годовые — в зависимости от истории предыдущих поездок заявителя.

Многие туроператоры отмечают, что долгосрочные туристические визы дает только Франция, но и записаться на подачу документов в ее консульство сложнее всего. Срок рассмотрения заявления — от 2,5 недель.

«Французы охотно выдают россиянам визы на полгода, год. И даже, пусть и не часто, на пять лет», — сообщила директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян.

Директор по развитию оператора «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова отметила, что перед Новым годом венгерское консульство особенно порадовало: 70% туристов компании, выбравших это направление, получили многократные визы. Клиентам с хорошей визовой историей выдали визы на 1-4 года. Изредка Венгрия выдает многократные визы даже пенсионерам, которые едут лечиться на курорты страны. На ожидание надо закладывать срок от трех недель.

«В целом по нашим направлениям отказов при оформлении шенгенских виз под организованный тур мало, не более 1%. Если турист предоставляет адекватные документы, этого можно не бояться», — подчеркнула Гусакова.

В греческом консульстве визы ставят строго под даты тура, но сложностей со сдачей документов не возникает. Срок оформления — от 2,5 недель.

В РСТ уточнили, что Греция и Венгрия, как и Швейцария, требуют подтверждение оплаты отеля.