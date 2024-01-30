"В планах авиакомпании запустить прямые регулярные рейсы в Китай из Екатеринбурга (Пекин, Харбин), а также из других городов РФ", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, завершив процедуру страхового урегулирования в отношении 19 самолетов, "Уральские авиалинии" занимаются восстановлением допусков на ряд международных рейсов, которые ранее временно были переданы другим перевозчикам.

В настоящий момент за рубеж авиакомпания летает в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению.

На прошлой неделе на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что, как ожидается, в весенние месяцы в расписании полетов из Екатеринбурга появится Китайская Народная Республика, не называя перевозчика. "Это будет иметь огромное значение, потому что это затронет вопросы не только выездного туризма, но и въездного", — отмечал он.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" заметно расширили полетную программу за рубеж после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.

До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.