"Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту, который перенес инсульт", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:53 по местному времени.

"Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник", — подчеркивается в информации.