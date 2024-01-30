"В рамках федеральной целевой программы развития Карелии, которую продлили до 2030 года, в Пудожском районе мы должны создать туристический центр "Онежские петроглифы", где построим визит-центр и дорогу от деревни Каршево. Проект практически готов. Наша задача — до 2027 года его реализовать по примеру развития комплекса "Беломорские петроглифы", — сказал Парфенчиков на совещании республиканского правительства в понедельник.

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев проинформировал, что разработка концепции завершается. Также готова проектно-сметная документация строительства моста через реку Сустрежу. В 2024 году начнут разрабатывать другие концепции на этой территории, чтобы в 2025 году приступить к реализации, добавил он.

Проект будет перекликаться с работами на территории комплекса "Беломорские петроглифы", где в 2024 году заканчивается строительство визит-центра с гостиницей и кафе. Ранее был отремонтирован павильон, построены дорога и мост к месту туристического показа.

По словам Парфенчикова, в Пудожском районе наблюдается рост турпотока. Если в 2022 году его посетили около 37,5 тыс. гостей, то в 2023 году — свыше 42 тыс. человек.

"Онежские петроглифы — это один из 30 объектов ЮНЕСКО в России. Я уверен, что развитие их инфраструктуры с одновременным строительством дороги Пудож-Каргополь увеличит посещаемость Пудожского района как минимум в несколько раз, в том числе за счет роста турпотока и логистики между Архангельской областью и Карелией. Надо ориентироваться минимум на 100-150 тыс. посетителей", — добавил глава Карелии.

Онежские петроглифы — наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Датируются IV-III тысячелетиями до нашей эры.