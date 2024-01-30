"Полеты Fly Arna на данный момент прекращены, что обусловлено проводимыми компанией операционными изменениями. Ведется работа над скорейшим восстановлением оказываемых услуг и обслуживанием клиентов", — говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

Fly Arna — национальная авиакомпания Армении, совместное предприятие Армянского национального фонда интересов (ANIF, суверенный инвестиционный фонд) и группы Air Arabia. Лоукостер создан в июле 2021 года, приступил к деятельности весной 2022 года, осуществлял рейсы в московские аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" "Внуково", а также в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх, Дели, Багдад.

Ранее армянские СМИ сообщали о проблемах, связанных с тем, что ANIF не выполнил ряд ранее оговоренных условий при создании совместного предприятия, в частности не осуществлено субсидирование правительством Армении пассажирских перевозок, в результате чего арабский авиаперевозчик отозвал один из двух своих самолетов.