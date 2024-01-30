"По предварительным данным, около 10 часов местного времени в международном аэропорту "Байкал" при разбеге по взлетно-посадочной полосе самолета командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь", планировавшего вылет Москву, принято решение о возврате к месту стоянки по причине подозрения на наличие технической неисправности", — говорится в сообщении.

Воздушное судно, как отметили в надзорном ведомстве, решено отстранить от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, которые будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 прервал взлет из-за помпажа двигателя (срывной режим работы двигателя — ИФ). Пробег окончен в пределах взлётно-посадочной полосы", — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что самолет вырулил на автостоянку самостоятельно, проводится оценка его технического состояния. На борту находилось 176 человек: 6 членов экипажа и 170 пассажиров. Никто не пострадал.

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает управление.