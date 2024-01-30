"АО "Самрук-Казына" сообщает, что повторный открытый двухэтапный конкурс по реализации от 49% до 100% акций АО "Qazaq Air", объявленный 9 января 2024 года, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, соответствующих условиям конкурса", — говорится в материалах.

Фонд утверждает, что при содействии независимого консультанта — ТОО "КПМГ Такс энд Эдвайзори" — будут предприняты "дальнейшие меры по проработке вопроса передачи АО "Qazaq Air" в конкурентную среду в соответствии с нормами передачи в конкурентную среду активов АО "Самрук-Казына" и организаций, более 50% голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Казына" на праве собственности".

Ранее, в середине августа 2023 года, "Самрук-Казына" объявлял о запуске торгов по продаже 49-100% акций Qazaq Air, стартовая цена была установлена в размере 10,2 млрд тенге. Прием заявок должен был завершиться 28 сентября, итоги двухэтапного конкурса планировалось подвести 15 декабря. Затем срок приема заявок несколько раз продлевался. 14 ноября стало известно, что "Самрук-Казына" признал несостоявшимся данный конкурс.

Позже министр транспорта Марат Карабаев сообщал, что Казахстан проводит переговоры с вьетнамской Sovico Group о продаже ей авиакомпании Qazaq Air, в том числе с учетом покрытия долгов.

Qazaq Air создана в 2015 году, на 100% принадлежит госфонду "Самрук-Казына", занимает около 7% авиарынка Казахстана. Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG. По итогам 2022 года выручка авиакомпании составила 20,4 млрд тенге, EBITDA — 3,9 млрд тенге.

Официальный курс на 30 января — 449,98 тенге/$1.