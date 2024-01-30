"Несмотря на санкции и прочие проблемы, московский туризм вновь бьет рекорды — в 2023 году наш город посетили 24,5 млн туристов. Объемы туристического потребления достигли 1,3 трлн рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 г.", — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, в бюджет города поступит 178 млрд рублей. На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро.

"Общий для страны тренд на развитие внутреннего туризма мы наблюдаем и в Москве: основная часть гостей — а это больше 22 млн человек — приехали к нам из российских регионов", — уточнил мэр.

Собянин добавил, что столица приняла 2,3 млн туристов из зарубежных стран. Лидером среди стран дальнего зарубежья является Китай, причем наряду с организованными группами чаще стали приезжать индивидуальные и деловые туристы. Также в топ вошли: Турция, Индия, Иран.

"Международный туризм развивается, количество туристов, приехавших из некоторых государств, превышает даже допандемийные значения. В частности, доковидный рекорд побили ОАЭ, Кувейт и Катар", — сообщил мэр.