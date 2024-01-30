Проект планируется реализовать на земельном участке общей площадью 261 га в селе Новоникольск.

Проект дорожной карты, разработанный в Минвостокразвития совместно с правительством Приморского края и Корпорацией развития региона, в настоящее время находится на согласовании в органах федеральной власти.

"Он предполагает поэтапную реализацию инвестпроекта и рассчитан на трехлетний период — с 2025 по 2028 год. Для этого потребуется тщательная проработка технических, юридических, организационных вопросов, включая внесение изменений в генеральный план Уссурийского городского округа и поиск инвесторов, в том числе иностранных", — поясняется в сообщении.

Также планируется включение участка в границы ТОР "Михайловский", что даст резидентам будущего кластера международной торговли особые административные преференции и налоговые льготы.

Работа над созданием Экспоцентра в Приморье ведется по поручению президента Владимира Путина, утвержденному 7 ноября 2023 года по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов.