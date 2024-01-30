"Мы для себя определили два ключевых направления из возможных — развитие туристической инфраструктуры и организация и продвижение событийных мероприятий. Это позволит нам нарастить общий турпоток и выполнить ключевой показатель единой субсидии, которая определяется ростом числа туристических поездок", — сказала министр туризма края Екатерина Пунтус, ее слова цитирует пресс-служба.

Средства, предусмотренные на инфраструктуру, по словам Пунтус, будут распределены между предпринимателями на конкурсной основе в конце 2024 года. Благодаря единой субсидии бизнес сможет компенсировать до 85% своих затрат, направленных на покупку и монтаж некапитальных средств размещения, ремонт и реконструкцию номерного фонда, обустройство территории, покупку туристического оборудования и другие цели.

Событийным мероприятиям поддержка будет оказываться на протяжении всего года.

По предварительной оценке, итогом мероприятий станет прирост количества туристских поездок на 163,5 тыс. по сравнению с 2022 годом. При этом число гостей, которые остановятся в гостиницах и отелях региона, достигнет 700 тыс. человек.