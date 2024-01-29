"Впервые в доме-музее представлены художественные снимки Сытина работ Голубкиной. Это позволит расширить представление о творчестве двух мастеров и даст возможность иначе взглянуть на искусство фотографии и скульптуры", — отмечает ведомство.

В экспозиции около 35 предметов, среди них скульптуры из гипса, бронзы, алебастра самой Голубкиной, а также художественные снимки ее работ Сытина, одного из востребованных фотохудожников в области съемки музейных коллекций первой половины XX века, рассказала "Интерфаксу" заведующая отделом дома-музея А.С. Голубкиной Нина Саломатина в понедельник.

"В 1938 музей А.С. Голубкиной в Москве пригласил Л.М. Сытина сделать фотофиксацию работ, было отснято более 200 скульптур. Снимки дошли до нас во многом благодаря его потомкам. Сейчас в родном доме Анны Семеновны открылась мини-версия выставки 1944 года. Мы тоже представили работы Голубкиной, а также фотографии, в том числе тех работ, которых нет в нашей коллекции", — сказала Саломатина.

Одна из самых известных российских женщин-скульпторов Анна Голубкина родилась 28 января 1864 года в Зарайске. Ее произведения находятся в крупнейших музейных собраниях — Третьяковской галерее, Русском музее, музее Орсе (Франция) и других.

Выставка к 160-летию мастера в Зарайске продлится до 9 июня.