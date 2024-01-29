В KaDeWe заявили, что не в состоянии выплачивать арендную плату за свой магазин в Берлине — одну из крупнейших розничных точек продажи товаров класса "люкс" в Европе, отмечает газета.

Зданием через отдельную от своей операционной компании структуру владеет один из собственников KaDeWe — австрийская Signa Holding, обанкротившаяся в ноябре прошлого года.

Кредиторы Signa не хотят идти на компромисс в вопросе снижения арендной платы, опасаясь уменьшения стоимости обеспечения ее обязательств, пишет FT.

KaDeWe появился 117 лет назад и также продает товары онлайн. Газета называет его самым известным универмагом Германии.