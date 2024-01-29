"Одна из важнейших частей нашей работы, которая помогает хранителям и исследователям, это, прежде всего, оцифровка коллекции. Оцифровка коллекции — это огромная задача, с которой на сегодняшний день не справился ни один музей в мире. Вот мы недеемся с помощью Сбера оцифровать коллекцию на 100%", — сказала Лихачева журналистам по итогам подписания соглашения о сотрудничестве между Пушкинским музеем и Сбербанком в сфере развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта.

Лихачева отметила, что в рамках соглашения планируется разработать решение проблемы донесения информации о музейной коллекции до подрастающего поколения, уже привыкшего к цифровым форматам. "Перевод традиционного языка показа, на цифровой язык, язык новых поколений, для нас крайне важен. Это эксперимент, это абсолютно экспериментальная история", — добавила Лихачева.

Она также отметила, что в рамках оцифровки коллекции может появится ресурс, на котором будет размещена полезная информация об экспонатах. "Оцифровка коллекции — это не просто фотографии, это больше. Это создание некого ресурса, который позволяет получить информацию о предмете. Это облако знаний", — добавила Лихачева.