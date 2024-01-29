Так, в Мурманске и в Кольском заливе в понедельник вечером ожидается ветер, скорость которого в порывах будет достигать 25-27 м/с, на севере региона — до 25-28 м/с.

Самый сильный ветер ожидается в понедельник вечером на западе побережья Мурмана — в порывах до 35-37 м/с. Ночью на побережье Мурмана высота волны будет достигать 6-8 метров.

Непогода сохранится до утра вторника.

Кроме того, синоптики предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия будут на севере побережья Норвегии, западе Баренцева моря и на юге Гренландского моря, где ветер усилится до 30-35 м/с. Высота волн на западе и в центральных районах Баренцева моря будет достигать 9-11 метров, на востоке Баренцева моря — 8-10 метров.

27 января из-за негоподы была закрыта для проезда дорога Кола — Серебрянские ГЭС с 32 км до автоподъезда к популярному среди туристов селу Териберка на берегу Баренцева моря.