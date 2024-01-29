"По предварительному прогнозу "Турбарометра Санкт-Петербурга", к 2026 году количество туристов, посещающих северную столицу с такими целями, может достигнуть 5,7 млн человек, а их вклад в экономику города составит почти 379 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из 9,4 млн человек, посетивших Петербург в прошлом году, 4,3 млн, или 45%, приехали в город ради посещения дворцов, музеев, театров и современных галерей.

Власти также фиксируют рост популярности поездок, содержащих элементы различных видов туризма, например, культурно-познавательного и профориентационного, делового, событийного, увеличивается число запросов на иммерсивные и интерактивные программы вместо классических экскурсий.

Как сообщалось, всего за 2023 год гости потратили в северной столице 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее.