"По предварительным данным Росстата, за 2023 год край принял 3,5 млн человек, что на 1,1 млн больше показателя 2022 года. Вместе с тем, согласно данным сотовых операторов, курорты края посетили 9 млн человек, а количество ночевок превысило 36 млн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря данным сотовых операторов и банков власти понимают, какие локации наиболее востребованы туристами и где необходимо проводить работу по улучшению инженерной инфраструктуры для создания новых гостиниц и санаториев.

Оборот сферы туризма в прошлом году вырос на 60% по сравнению с 2022 годом и составил более 43 млрд рублей. По данным цифровой платформы, рост прибыли наблюдается в сфере транспортных, медицинских, бьюти-услуг, продажи косметики, общественного питания, экскурсионных туров.

На 82% в 2023 году выросли траты туристов на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей, концертов, событийных мероприятий.

Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края к 2035 году ожидают увеличение туристического потока в регион КМВ до 6 млн человек.