"При исследовании иконы с помощью рентгена, ультрафиолета и инфракрасных лучей на ней проявилась надпись — "Март 1702 года", — пояснили в пресс-службе.

Во время реставрации с иконы сняли самые верхние потемневшие красочные слои. Вскрытую авторскую живопись покрыли лаком.

Согласно данным ГМЗ, работа неизвестного иконописца поступила в музей около 100 лет назад из новгородской церкви апостолов Петра и Павла на Славне. Размеры иконы, которую укрывал серебряный оклад, составляли примерно 37 на 32 см.

Увидеть возрожденную икону новгородцы и туристы вскоре смогут в выставочном зале в Новгородском кремле. Реставрация оклада продолжается.