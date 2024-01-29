"Самый посещаемый музей — парк Монрепо. В 2023 году там побывали 538 108 человек. Секрет популярности — в удивительной истории и неповторимой атмосфере скального пейзажного парка на берегу Выборгского залива", — говорится в сообщении.

В этом году в парке начнут монтаж постоянной экспозиции в Усадебном доме, посвященной быту семьи Николаи — владельцев усадьбы, и проведут ряд временных выставок, отмечается в публикации со ссылкой на зампредседателя областного правительства Владимира Цоя.

В числе лидеров по посещаемости также Выборгский замок, крепости в Ивангороде, Старой Ладоге и Приозерске, выставочный центр "Эрмитаж-Выборг", добавили в облправительстве.

Согласно сообщению, всего за год музеи региона приняли почти 1,9 млн посетителей.