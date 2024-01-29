"Мероприятия, посвященные празднованию китайского нового года, проводятся в городе десятый год подряд. Появилась традиция привлекать китайские регионы, и в этом году поддержать юбилейный фестиваль согласились два города — Харбин и Таншань", — сказал Абубакаров.

Он сообщил, что Петербургу в частности интересно развитие промышленной кооперации с Харбином в сферах производства энергетического оборудования, машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности и других, а также опыт города в проведении зимних фестивалей.

"Каждый год зимой проходит Харбинский международный фестиваль льда и снега, ставший точкой притяжения для туристов со всего мира. Для нас это особенно интересно, учитывая, что в материале для такого фестиваля у нашего города недостатка нет — я имею в виду, конечно же, снег", — сказал Абубакаров.

Мэр народного правительства Харбина Чжан Цисян со своей стороны сообщил, что за 2023 год общий объем товарооборота Харбина с Россией вырос на 78,8%, в прошедшем году китайский и российский города достигли прорыва в развитии дружественных отношений, а особый акцент был сделан на совместном проведении мероприятий фестиваля китайского нового года в Петербурге.

Так, в понедельник на площадке креативного пространства "Люмион" состоится Большой российско-китайский концерт.

Во вторник в 10:00 в бизнес-центре "Балтийская жемчужина" откроется российско-китайский деловой форум "Санкт-Петербург — регионы Китая: новые возможности". По итогам форума планируется подписание ряда отраслевых соглашений.

Временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Петербурге Чжан Сяоцин сообщил, что в целом в городе было подготовлено порядка 80 мероприятий, включая организацию праздничной подсветки Троицкого моста с 9 по 24 февраля.

"Проводятся новогодние вечеринки в начальных школах, соревнования по го — кубок генерального консульства, концерты и различные лекции. Генконсульство также проводит фотоконкурс "Фестиваль счастливой весны", — сказал он.

Как уточняется на сайте комитета по внешним связям, в рамках фестиваля также состоятся тематические выставки, мастер-классы по росписи китайских фонариков, каллиграфии, живописи гохуа, росписи шелка.

Организаторами фестиваля выступили правительство Петербурга и генеральное консульство КНР.