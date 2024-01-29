"Заключили рамочное соглашение на строительство шести санаториев на 10 тыс. койко-мест. Инвестор готов вложиться в строительство санаториев на курорте на сумму около 114 млрд рублей", — написал Бакулин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что площадь каждого из шести инвестпроектов составляет 4 гектара. Все санатории будут расположены в особой экономической зоне.

Ранее сообщалось, что создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в регионе Кавказских Минеральных Вод начнется в этом году. В ОЭЗ будут включены три площадки: "Солнечная долина" в Кисловодске, Капельная балка в Ессентуках и гора Развалка в Железноводске.

Железноводск является городом-курортом федерального значения. Входит в состав эколого-курортного региона Кавминвод.