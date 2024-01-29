Объявленная рядом профсоюзов забастовка против финского правительства окажет серьезное воздействие как на деятельность аэропорта Хельсинки, так и на полеты самолетов Finnair, отмечает компания.

Finnair обычно совершает порядка 280 рейсов в сутки, большинство из них будут отменены. Небольшое число рейсов в период забастовки компания планирует оставить.

Перевозчик начнет менять маршруты во вторник, задействуя также рейсы других авиакомпаний.

Клиентам, которые не смогут изменить сроки поездки, будет предложено возмещение стоимости неиспользованного билета.

Центральное объединение профсоюзов Финляндии (SAK) протестует против реформирования рынка труда и сокращения социальных выплат правительством.