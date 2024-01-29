Общий объем инвестиций в проект составит 97,6 млн рублей.

По данным пресс-службы, в 2023 году ООО "Волго-Т" стало одним из победителей конкурсного отбора на получение поддержки по президентскому национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" на обустройство пляжа, приобретение оборудования.

На площадке будущего глэмпинг-парка уже возвели три А-фрейм дома для проживания гостей, идет строительство кафе, установка модульных домиков и другие работы.

Помимо объектов для размещения гостей проектом предусмотрено возведение веревочного парка, детских спортивных комплексов, общественного пространства для проведения различных мероприятий, благоустройство территории.

Пилотный запуск объектов первой очереди запланирован уже в этом году. Планируется, что новый туристический объект позволит привлекать около 2 тыс. гостей ежегодно, подчеркивается в сообщении.

ООО "Волго-Т" зарегистрировано в июле 2022 года в поселке Селижарово Тверской области с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО "Волго-Т" является ее гендиректор Александра Егерева, которая также является учредителем ООО "Тверская 9" (Москва), специализирующегося на гостиничном бизнесе (по итогам 2022 года выручка составила 12,3 млн рублей, чистый убыток — 3,8 млн рублей).