"Префектура Яманаси планирует установить КПП на тропе Есида на стратовулкане Фудзи, чтобы контролировать количество альпинистов, уменьшить заторы и предотвратить восхождение туристов ночью. Предполагается, что с 1 июля альпинисты возле КПП должны будут оплатить восхождение. Сумма сбора пока не определена", — пишет издание.

Как отмечает газета, сезон восхождений на гору Фудзи длится с июля по сентябрь. Ожидается, что при повышенном спросе в этот период на гору смогут подниматься не более 4 тыс. альпинистов ежедневно. Исключение составят те, кто будет останавливаться в горной хижине.

Кроме того, КПП будет закрыт каждый день с 16:00 до 2:00.

С 2014 года альпинистам, поднимающимся на гору по любой из ее троп, предлагается добровольно заплатить $7 с человека на сохранение стратовулкана и охрану природы.

По данным министерства окружающей среды Японии, летом 2023 года на Фудзи поднялись около 221 тыс. человек, эти показатели почти достигли уровня допандемийного 2019 года.