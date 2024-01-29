По его словам, комплекс будет представлять Касимов на различных туристических форумах и мероприятиях не только в Рязанской области, но и за ее пределами.

"Наши специалисты будут рассказывать всем любую туристическую информацию, которая касается нашего города: маршруты, достопримечательности, гостиницы и многое другое", — отметил Бахилов.

Касимов вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристских центров городов. Размер федеральной поддержки на обустройство составляет 207 млн рублей.

В частности, на эти средства в Касимове уже внедрена система туристической навигации. Также планируется оборудование смотровых площадок на набережной, установка уличных туалетов, приведение к общему стандарту вывески и информационные таблички на центральных улицах.

Ярмарочным торговцам предложат лаконичные павильоны с деталями, продиктованными образами наличников русских деревянных домов и наверший традиционных касимовских татарских лавок.