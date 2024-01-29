"В середине 2023 года город на 20 лет заключил договор аренды здания на Мироновской улице по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиниц. Уже к концу года арендатор выполнил все необходимые требования и перешел на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Благодаря этому он сможет ежегодно экономить 25 млн рублей", — сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что после перехода на льготную ставку инвестор будет платить за аренду здания 474,5 руб. в год в течение всего оставшегося срока договора. Это уже вторая гостиница в Москве, которая переведена на льготу. Первым стал отель на улице Зацепа.

В настоящее время в столице функционируют почти 2 тыс. гостиниц, и их число продолжает расти, добавил первый замруководителя аппарата мэра и правительства, председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

"Городская льготная программа "1 рубль за квадратный метр в год" призвана вовлечь инвесторов в процесс восстановления зданий в Москве, в том числе исторических. Так мы сохраняем облик столицы и при этом учитываем современные потребности города, в том числе увеличение номерного фонда на фоне растущего турпотока", — добавил Козлов, его слова приводятся в сообщении.