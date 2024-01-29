В шлем виртуальной реальности загружен разработанный сотрудниками музея контент экскурсии. В ее основе — архивные фотографии и сопроводительные комментарии.

Посетитель надевает шлем, выбирает из предложенного меню маршрут и отправляется в путешествие.

За последние сто лет парк в Богородицкой усадьбе значительно изменился. Однако, как выглядели малые архитектурные формы, пруды, дорожки, ведущие вглубь тенистых аллей, "зеленые кабинеты", всё же можно узнать благодаря новейшим технологиям", — отмечается в сообщении.

Виртуальная экскурсия — это первая попытка визуализировать парк времен графов Бобринских в Богородицкой усадьбе, добавили в пресс-службе.

Богородицкий дворец, построенный по указу императрицы Екатерины II, является памятником архитектуры конца XVIII столетия — объектом культурного наследия. В музейный ансамбль входит дворец с 13 экспозиционными залами площадью около 800 кв. метров, 53 га парка и въездная башня. Его фонды насчитывают почти 15 тыс. экспонатов. Музей принимает в год более 100 тыс. посетителей.

Дворцово-парковый комплекс принадлежал роду Бобринских, который ведет свою родословную от внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского. Сам Бобринский был видным государственным деятелем, министром путей сообщения.