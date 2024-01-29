"На российском круизном рынке четко формируется тренд на экспедиционные, или я бы назвал их, скорее, исследовательские круизы. Чисто экспедиционные маршруты – это, на мой взгляд, программы на судне "Профессор Хромов", специально построенном для экспедиций, или на ледоколе "50 лет Победы". Мы же на своих лайнерах предлагаем не столько экспедиции, сколько необычные, не стандартные для массового круизного отдыха маршруты туда, куда трудно добраться иначе, чем на теплоходе", — подчеркнул генеральный директор агрегатора речных круизов "Инфофлот" Андрей Михайловский.

По его словам, спрос на такие программы по России формируется и растет во многом благодаря большой работе ведущих круизных операторов. Первые программы появились еще до пандемии, в основном, по Енисею, Иртышу.

Создание таких маршрутов – серьезный риск для компаний, даже вызов, так как требует дополнительных затрат и усилий.

"Но это оправдало себя, компании правильно оценили запрос аудитории на новое, необычное. Круиз, в отличие от просто поездки на курорт, это именно путешествие, открытие новых мест. Для кого-то новым оказывается маршрут вниз по Волге, для более опытных туристов – глубинка, удаленные, недоступные территории. Совсем недавно еще, например, не было полноценных круизов на Соловки, а сейчас это один их хитов продаж. Постепенно раскручиваются сибирские круизы. Такие туры представлены в раннем бронировании, люди сознательно заранее выкупают на них места. Аудитория уже знает, что в России есть круизы не только по общеизвестным маршрутам, прежде всего, по Волге, но и в более удаленные и малоисследованные места", — пояснил эксперт.

В этом году компания "ВодоходЪ" из экспедиционных форматов путешествий предлагает круиз на теплоходе "Максим Горький" "Енисейская экспедиция" и туры по зимнему и летнему Байкалу "Байкальская экспедиция".

"Загрузка круизов "Енисейская экспедиция" на "Максиме Горьком" на конец января на 27% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — цитирует пресс-служба РСТ генерального директора по развитию компании Илью Суховольского.

В экскурсионную программу по Енисею может быть включен трехчасовой джип-тур на плато Путорана с посещением водопадов Красные камни и Заячьи уши. В программу по Байкалу "ВодоходЪ" включает проживание в глэмпингах и трэккинг-экскурсии.

Круизный оператор "Созвездие" в навигацию-2024 предлагает как классический 11-дневный круиз "‎От тайги до Полярного круга", так и новые маршруты по Оби. Круиз "Большая Байкальская Кругосветка" включает элементы экспедиции: высадка на берег судовыми шлюпками, пешеходные маршруты по пересеченной местности, подъемы в гору.