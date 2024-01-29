Дорожная служба Териберки сообщает, что закрытие дороги Кола — Серебрянские ГЭС с 32 км до автоподъезда к селу может продлиться до пятницы, 2 февраля.

По данным "Мурманскавтодорога", дорога была закрыта утром 27 января из-за метели, сильного ветра и отсутствия видимости.

Мурманский гидрометцентр сообщает, что в настоящее время в регионе под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях сильный порывистый ветер, снег и мокрый снег. Кроме того, потеплело до плюс 3 градусов.

По данным на сайте Гидрометцентра, в понедельник в Мурманске и Териберке температура поднялась до плюс 2 градусов, скорость ветра достигает 17 и 21 м/с, соответственно.

Ежегодно зимой и весной, изредка и в начале лета дорогу в Териберку блокируют метели, село остается отрезанным от большой земли, а к туристам, которые оказались в это время в пути, на помощь выезжают спасатели и дорожные службы.

В 2020 году началась реконструкция грунтовой дороги на Териберку протяженностью 35 км. Первый этап предполагает ремонт первых 10 км дороги. Главная задача реконструкции — поднять уровень дороги на 2 м, чтобы исключить снежные заносы. Общая стоимость ремонта дороги в Териберку превышает 5 млрд рублей, основной источник финансирования — федеральный бюджет.

Ежегодно Териберку, ставшую широко известной после выхода фильма "Левиафан", посещает более 40 тыс. человек.