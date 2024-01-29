"Несмотря на то, что наш "шар" еще официально не достроен, его изображение уже стало одним из новых символов Калининграда. Наряду с другими достопримечательностями города он активно используется в различных сферах жизни. Именно поэтому мы запатентовали изображение шарообразного здания "Планета Океан", — сказала Сивкова.

Она отметила, что музей уже имеет опыт работы в данном вопросе. Так, патент имеет ледокол "Красин", который является филиалом музея и стоит на реке Нева в центре Санкт-Петербурга. Обладает музей также правами на название общегородского калининградского праздника "День селедки", который проходит ежегодно.

"В настоящее время мы ждем решения о выдаче нам патента на изображение еще одного нашего музейного объекта — Королевских ворот, которые являлись символом празднования 750-летия Калининграда-Кёнигсберга в 2005 году. Работа с патентами поможет нам получать определенные средства, необходимые для содержания и развития наших многочисленных филиалов", — заключила Сивкова.

Первый патент на изображение достопримечательностей Калининграда был выдан в 2002 году на Кафедральный собор на острове Канта. Патентами защищены изображения барков "Крузенштерн" и "Седов", а также Дома Советов, который в настоящее время подлежит сносу и разбирается до фундамента.