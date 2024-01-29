При этом 60% доходов были получены за счет сдачи номеров, 27,7% — от услуг общепита, 3,4% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,9% — от других услуг.

В 2023 году туристы в Азербайджане совершили 3 млн 422,3 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 29,3%). Основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 57,6%. В Губе остановились 5,5% от всех туристов, Хачмазе — 4,7%, Нафталане — 4,2%, Габале — 4%, Гусаре — 3,9%, Шабране — 3,7%.

Число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 1 млн 558,3 тыс. (рост на 24,4%), что составляет 45,5% от общего числа.

Согласно статистике, количество ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось на 33,7% по сравнению с 2022 годом и составило 1 млн 864 тыс. (54,5% от общего количества ночевок).

Из общего числа иностранных туристов 15,2% составляли граждане России, 10,3% — Индии, 9,7% — Саудовской Аравии, 7,8% — Турции, 7,3% — ОАЭ, 3,7% — Кувейта, 3,6% — Израиля, 2,9% — США, 2,9% — Казахстана, 2,9% — Великобритании, 2,2% — Узбекистана, 2% — Пакистана.

Иностранцы и лица без гражданства провели 82,5% ночевок в Баку, Габале — 4%, Нафталане — 3,6%, Губе — 3,6%, Гусаре — 3,5%.

Средний уровень загрузки отелей по республике составил 20,1% против 15,7% в 2022 году, в том числе по Шабрану — 51,4%, Нафталану — 44,1%, Бейлагану — 29,9%, Баку — 29,8%, Губе — 27,4%.

Как сообщалось, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2022 году составили 355,3 млн манатов ($209 млн), что в 1,7 раза выше показателя 2021 года.