По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29-30 января в горах КБР лавиноопасно, говорится в сообщении.

В регионе существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и ЛЭП, объектов инфраструктуры, а также с перекрытием автодорог, мостов и тоннелей.

МЧС рекомендует соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин, а также не выходить в горы в снегопад и непогоду.