"В марте министерство туризма Ставропольского края и беговое движение KAVKAZ.RUN запускают совместный проект "Бегом по Ставрополью" (серия забегов в разных муниципалитетах края — ИФ). Маршруты будут пролегать через туристические районы края. Откроет сезон благотворительный забег исполнения желаний в Пятигорске", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спортивный марафон продлится до октября. За это время организаторы проведут еще десять мероприятий.

В частности, состоятся Пятигорский и Ставропольский полумарафон, Пятигорское кольцо и Кисловодский международный марафон.

"Одним из уникальных событий станет Невинномысский ультрамарафон. Его маршрут пройдет по территории крупнейшей в России Кочубеевской ветроэлектростанции. Также два мероприятия состоятся в Железноводске. Это женский фановый забег BeautyRun и фестиваль циклических видов спорта SwimRun, где участникам, помимо бегового этапа, на озере "Тридцатка" необходимо будет преодолеть водный", — добавили в пресс-службе.

Еще два забега пройдут в Лермонтове и Георгиевске. В Лермонтове пройдет горный трейл "Пять вершин". На вершине горы Бештау любители активного образа жизни встретят рассвет. А Георгиевск примет свой первый официальный забег. Его особенностью станет красивый маршрут с минимальным набором высоты по историческому центру города.

Сообщество KAVKAZ.RUN ежегодно организовывает забеги для спортсменов-любителей. В 2023 году участниками мероприятий сообщества стали свыше 15 тысяч человек, а зрителями — более 100 тысяч гостей.