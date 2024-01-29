Как напоминает оператор, в связи с приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима между РФ и Евросоюзом, стоимость визового сбора на визу типа С составляет 80 евро для взрослых и 40 евро для детей от 6 до 12 лет.

Срок рассмотрения заявления на шенгенскую визу может составить до 45 дней с даты получения заявления Генконсульством. Запись на подачу документов возможна только через сайт BLS.

Сейчас прием документов на испанскую визу возможен в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.