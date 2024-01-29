"Мы начинаем строить всесезонную взлетно-посадочную полосу. Окончить работы по проекту государственно-частного партнерства планируется в ноябре. Их стоимость — 215 млн рублей", — написал глава региона.

По его словам, на площадке уже начались подготовительные работы — строители завозят груз, готовят площадку.

"Масштабная реконструкция ВПП стартует в апреле, когда завершится зимняя полетная программа нашего перевозчика — "Хабаровских авиалиний". И тогда Л-410 смогут круглогодично летать в Чегдомын: возить пассажиров и необходимые грузы", — уточнил Дегтярев.

Губернатор отметил, что почти 30 лет жители северной территории края лишены возможности весной, летом и осенью пользоваться воздушным сообщением.

Как сообщает пресс-служба АО "Хабаровские авиалинии", посадочная площадка "Чегдомын" находится в поселке Веселый. Сейчас здесь используется грунтовая полоса. Из-за особенностей суглинистой почвы в этом районе полеты выполняются только в зимний период. Для круглогодичного авиасообщения нужна полоса с твердым покрытием.

Помочь Верхнебуреинскому району с реконструкцией готова угледобывающая компания. В аэропортовой зоне уже организован склад грунта. Его хотят завезти до начала весенней распутицы. Грунт будет использован в качестве одного из слоев для обновленной полосы.

Ранее сообщалось, что АО "Ургалуголь" (АО "Сибирская угольная энергетическая компания") за счет собственных средств готова провести комплекс мероприятий по подготовке проектной документации строительства посадочной площадки Чегдомын с последующей передачей в собственность Хабаровского края до конца I квартала 2022 года.

Длина ВПП в аэропорту составляет 1 тыс. метров, после реконструкции ее протяженность увеличится до 1294 метров, и аэропорт сможет принимать самолеты Ан-24.

Последний раз в круглогодичном режиме полеты на линии Хабаровск — Чегдомын выполнялись в 1995 году. В советский период аэропорт принимал по несколько рейсов в день.

Чегдомын — административный центр Верхнебуреинского района Хабаровского края с населением около 11,7 тыс. человек, в 2014 году был включен в список моногородов России. Расстояние до Хабаровска составляет 630 км.

Градообразующим предприятием рабочего поселка является "Ургальуголь", где занято около 40% населения. Ранее за счет средств компании в поселке было построено служебно-пассажирское здание.