"На это предусмотрено 330 млн рублей, из них 308 млн — из федерального бюджета", — написал глава региона в понедельник после заседания президиума правительства края, где обсуждалась реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Губернатор поручил ответственным министрам взять все проекты на личный контроль.

"Работы проводить своевременно, строго по графику. Весна скоро, пора начинать", — отметил Дегтярев.

Глава региона подчеркнул, что жители края сами решают, что, где и как благоустраивать, что должно быть: детская или спортивная площадки, мемориальная зона или тихое место для отдыха.

"И здесь мы видим кладезь идей. Порой удивляешься, насколько разнообразными и продуманными являются предложения. Только за три последних года в онлайн-голосовании приняли участие более 300 тыс. человек. Я тоже активный участник онлайн-голосования", — сообщил Дегтярев.

Жители края, по его словам, не только голосуют, но и сами включаются в работу по преобразованию окружающего пространства: проводят субботники, высаживают цветы и деревья, обновляют внешний вид малых архитектурных форм.

По данным зампредседателя регионального правительства по природным ресурсам, сельскому и коммунальному хозяйствам Дария Тюрина, за пять лет в крае благоустроено 571 общественное пространство. Создаются целые оборудованные городки для отдыха, занятий спортом, прогулок. Кроме благоустройства небольших общественных пространств последние шесть лет проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Его участники — города до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значений.

Первым победителем конкурса от Хабаровско илго края в 2021 году стал проект города Советская Гавань "Площадь Победы с обустройством парка им. Императора Николая", который завершен в прошлом году. Почти 117 млн рублей направлено на благоустройство территории. Здесь появились рекреационные зоны с лавочками, детская площадка, аллеи для неспешных прогулок.

В 2022 году победителями седьмого конкурса стали еще два наших города: Амурск — с площадью "Икар над Амуром" и Бикин — "Парк культуры и отдыха". Пространства преобразятся уже в этом году. На эти цели направлено 170 млн рублей федеральных средств.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года на муниципальном форуме "Малая Родина — сила России" глава государства Владимир Путин анонсировал продление программы по формированию комфортной среды до 2030 года. Для Дальнего Востока будет дополнительно выделено 5 млрд рублей.