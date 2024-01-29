"Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Музейный комплекс создается как филиал ФГБУК "Российский этнографический музей" и будет служить для экспонирования подлинных предметов из его фондов, а также организации выставок из других музеев и учреждений культуры России", — говорится в сообщении.

Общая площадь музея составит более 3,5 тыс. кв. метров. Заказчик — публично-правовая компания (ППК) "Единый заказчик в сфере строительства", генеральный проектировщик — строительная компания АО "Сахалин-инжиниринг".

"По контракту планируется провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию, выполнить полный комплекс работ по строительству объекта, а также оснастить музей технологическим оборудованием. Завершить строительство комплекса с экспозиционно-выставочной зоной в Южно-Сахалинске планируется в 2025 году", — цитирует пресс-служба генерального директора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна.

По данным пресс-службы, в здании музея будет четыре надземных и один подземный этаж. Наряду с экспозиционными площадками здесь разместятся кинозал-лекторий, кафе, иные общественные пространства и административно-служебные помещения. В музее также планируется создать условия для хранения и оцифровки памятников этнокультурного наследия. Для беспрепятственного перемещения маломобильных посетителей по территории музея предусмотрено обеспечение необходимых условий.

"В экспозиции музея будут представлены материалы, раскрывающие роль России в сохранении культуры и языков коренных малочисленных народов, а также уникальные артефакты, обнаруженные в разное время на Сахалине и близлежащих островах и отражающие традиции и быт населения региона конца IX — начала XX веков", — приводит пресс-служба слова директора Российского этнографического музея Юлии Купиной.