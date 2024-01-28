Согласно документу, предлагается утвердить границу охраняемого объекта, включающую в себя само здание вокзала 1856-1876 годов постройки, ансамбль вокзала, служебную постройку и административное здание.

После получения статуса памятника истории и культуры в охраняемых границах вокзала будет запрещено любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек, размещение любых рекламных конструкций, изменение исторической планировочной структуры.

Проведение всех видов земляных работ будет разрешено только при проведении археологической разведки.

Здание вокзала в Можайске было построено во второй половине XIX века и частично разрушено в ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны. После войны здание было восстановлено. Вместе с административным зданием и служебной постройкой является выявленным объектом культурного наследия.