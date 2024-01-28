Так, в 2023 году утверждены предметы охраны мемориалов "Стремиловский рубеж обороны", "Место боя 11 воинов-саперов Панфиловской дивизии", "Курган и обелиск в "Долине Славы", "Памятник героям битвы под Москвой" на Перемиловских высотах.

В управлении пояснили, что утверждение предмета охраны является одним из первых этапов при разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.