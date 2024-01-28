"Утверждено 46 предметов охраны объектов культурного наследия. Среди них такие выдающиеся памятники истории и архитектуры как Богородице-Рождественский собор и Троицкая церковь XV-XVII веков Саввино-Сторожевского монастыря, главный дом и конный двор усадьбы Дубровицы, псевдоготические Большой и Малый мосты с Переходной галерей ансамбля усадьбы Марфино, а также объектов, увековечивающих память советских воинов, защищавших Москву во время Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
Так, в 2023 году утверждены предметы охраны мемориалов "Стремиловский рубеж обороны", "Место боя 11 воинов-саперов Панфиловской дивизии", "Курган и обелиск в "Долине Славы", "Памятник героям битвы под Москвой" на Перемиловских высотах.
В управлении пояснили, что утверждение предмета охраны является одним из первых этапов при разработке научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.