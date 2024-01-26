"В 2024 году мы из бюджета выделили (на ремонт дорог — ИФ) порядка 140 млн рублей. За эти деньги будут отремонтированы 15 дорог в частном секторе и 15 внутриквартальных участков", — сказал Ульянченко.

Помимо этого, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется ремонт четырех дорог по улицам Дзержинского, Голенева, Достоевского и Юго-Восточной. Здесь также обновят тротуары, ливневки, сделают велодорожки. Также в городе появится 15 км линий уличного освещения.

"В планах также сделать еще одну полосу движения по ул. Шпаковской от 50 лет ВЛКСМ до Доваторцев и завершить ремонт ул. Ленина от Западного Обхода до Индустриальной", — добавил Ульянченко.

Он отметил, что в прошлом году в Ставрополе был проведен самый масштабный ремонт внутридворовых территорий — 20 дорог и 10 общедомовых территорий во всех районах города. Дорожные службы привели в порядок более 60 внутриквартальных участков дорог общего пользования местного значения, частично обустроили тротуары, построили 8 км нового уличного освещения и 3,5 км велодорожек.