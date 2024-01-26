"На сегодня разработана проектная документация на ремонт фасадов здания музея, которая получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Музей проводит процедуру по определению подрядчика", — говорится в сообщении.

Общая сумма средств на проведение реставрационных работ составляет 9,6 млн рублей.

В пресс-службе напомнили, что здание музея имеет двухсотлетнюю историю, является объектом культурного наследия и располагается в историческом центре Кирова — на месте знаменитых торговых рядов.

Здесь открывается одна из исторических улиц Кирова — Спасская, которая в минувшем году по выходным дням стала пешеходной: движение на ней перекрывается, и улица становится территорией прогулок жителей города, творчества художников, музыкантов.

"Я рад, что улица оживает. Очень надеюсь, что это только начало. Здесь появятся уличные кафе, будут представлены народные промыслы, к нам будут приезжать из районов и других городов", — приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области Александра Соколова.

"Надеюсь, что Спасская станет брендом и лицом города", — добавил глава региона.

По данным пресс-службы, в Кирове в рамках подготовки к юбилею уже отремонтированы драматический театр, Приказная изба, Дом народного творчества, музей Циолковского.

Запланировано преображение колледжа имени Казенина, Дома-музея Салтыкова Щедрина, Репинского особняка, Диорамы, художественного училища имени Рылова, фасада Вятской филармонии, территории у Спасского собора.

650-летие Кирова отмечается в 2024 году. Праздничные мероприятия запланированы с июня по октябрь.