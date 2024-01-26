"Троицкий мост подсветят в цвета ленты Ленинградской Победы. Начиная с сегодняшнего вечера в знак памяти о подвиге жителей осажденного города пролеты одной из главных городских переправ будут подсвечены в оливковом, а опоры — в зеленом цвете", — говорится в сообщении.

Уточняется, что цвета нанесены на колодке медали "За оборону Ленинграда": оливковый символизирует Победу, зеленый — жизнь. Подсветку будут включать в темное время суток вместе с наружным освещением до 29 января. Кроме того, в субботу с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 в городе будут гореть факелы Ростральных колонн на Васильевском острове. День полного освобождения Ленинграда от блокады отмечается 27 января.