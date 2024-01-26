"Рассмотрели концепцию дальнейшего строительства детского оздоровительного лагеря "Бригантина "Белогорье" в Крыму. Новым проектом предусмотрено строительство дополнительных четырех жилых блоков на 125 мест каждый, отдельного жилого блока для маломобильных детей с сопровождающими, коммуникационного центра с медицинским блоком и столовой на 300 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, различных мастерских, площади-амфитеатра, смотровой площадки и арт-объектов", — написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он пояснил, что более 10 га свободной площади позволяют расширить площадь застройки.

"Если сейчас за одну смену мы можем принять только 277 детей, то после дальнейшего строительства здесь одновременно смогут отдыхать и оздоровляться гораздо больше ребят — в будущем мы планируем принимать около 800 детей за смену, или порядка 12 тыс. ребят в год", — отметил губернатор.

Как сообщалось, решение о передаче в собственность Белгородской области детского санатория в пригороде Евпатории было принято на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Гладков подписали соответствующий меморандум. Санаторий занимает территорию площадью 13,75 га.

Обновленный санаторий "Бригантина Белогорье" принял первую смену белгородских детей в июне 2023 года. Это были дети мобилизованных и жителей приграничных сел, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины.