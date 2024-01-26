Он пояснил, что более 10 га свободной площади позволяют расширить площадь застройки.
"Если сейчас за одну смену мы можем принять только 277 детей, то после дальнейшего строительства здесь одновременно смогут отдыхать и оздоровляться гораздо больше ребят — в будущем мы планируем принимать около 800 детей за смену, или порядка 12 тыс. ребят в год", — отметил губернатор.
Как сообщалось, решение о передаче в собственность Белгородской области детского санатория в пригороде Евпатории было принято на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Гладков подписали соответствующий меморандум. Санаторий занимает территорию площадью 13,75 га.
Обновленный санаторий "Бригантина Белогорье" принял первую смену белгородских детей в июне 2023 года. Это были дети мобилизованных и жителей приграничных сел, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины.